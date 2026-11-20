Colgate-Palmolive Aktie
WKN: 850667 / ISIN: US1941621039
|Colgate-Palmolive-Anlage im Blick
|
20.11.2026 16:03:43
S&P 500-Papier Colgate-Palmolive-Aktie: So viel hätte eine Investition in Colgate-Palmolive von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Colgate-Palmolive-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 77,20 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Colgate-Palmolive-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,295 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2026 auf 96,88 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 125,49 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 25,49 Prozent.
Der Marktwert von Colgate-Palmolive betrug jüngst 78,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: MAHATHIR MOHD YASIN / Shutterstock.com
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