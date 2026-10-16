Colgate-Palmolive Aktie

Colgate-Palmolive für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850667 / ISIN: US1941621039

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Lukratives Colgate-Palmolive-Investment? 16.10.2026 16:03:50

S&P 500-Papier Colgate-Palmolive-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Colgate-Palmolive-Investment von vor 3 Jahren verdient

S&P 500-Papier Colgate-Palmolive-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Colgate-Palmolive-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Colgate-Palmolive-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Colgate-Palmolive-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Colgate-Palmolive-Papier an diesem Tag 72,15 USD wert. Bei einem Colgate-Palmolive-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,860 Colgate-Palmolive-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.10.2026 gerechnet (92,67 USD), wäre das Investment nun 1 284,41 USD wert. Das entspricht einem Plus von 28,44 Prozent.

Colgate-Palmolive wurde am Markt mit 74,14 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: MAHATHIR MOHD YASIN / Shutterstock.com

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