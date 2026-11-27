Wer vor Jahren in Colgate-Palmolive-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Colgate-Palmolive-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 66,53 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Colgate-Palmolive-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,031 Colgate-Palmolive-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 25.11.2026 1 497,97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 99,66 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 49,80 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Colgate-Palmolive belief sich zuletzt auf 79,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at