Colgate-Palmolive Aktie
WKN: 850667 / ISIN: US1941621039
|Lukratives Colgate-Palmolive-Investment?
|
27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Papier Colgate-Palmolive-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Colgate-Palmolive von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das Colgate-Palmolive-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 66,53 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Colgate-Palmolive-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,031 Colgate-Palmolive-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 25.11.2026 1 497,97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 99,66 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 49,80 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Colgate-Palmolive belief sich zuletzt auf 79,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: MAHATHIR MOHD YASIN / Shutterstock.com
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