Comfort Systems USA Aktie

Comfort Systems USA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907784 / ISIN: US1999081045

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Lukrative Comfort Systems USA-Anlage? 31.08.2026 16:03:50

S&P 500-Papier Comfort Systems USA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Comfort Systems USA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Comfort Systems USA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Comfort Systems USA-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Comfort Systems USA-Anteile an diesem Tag bei 184,57 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,542 Comfort Systems USA-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1 518,73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 822,85 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 722,85 Prozent erhöht.

Comfort Systems USA wurde am Markt mit 53,50 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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