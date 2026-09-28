S&P 500-Papier Comfort Systems USA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comfort Systems USA von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Comfort Systems USA-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Comfort Systems USA-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 176,47 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 5,667 Comfort Systems USA-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.09.2026 9 400,52 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 658,91 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +840,05 Prozent.

Comfort Systems USA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 58,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at