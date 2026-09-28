Comfort Systems USA Aktie
WKN: 907784 / ISIN: US1999081045
|Rentable Comfort Systems USA-Anlage?
|
28.09.2026 16:03:46
S&P 500-Papier Comfort Systems USA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comfort Systems USA von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Comfort Systems USA-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 176,47 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 5,667 Comfort Systems USA-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.09.2026 9 400,52 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 658,91 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +840,05 Prozent.
Comfort Systems USA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 58,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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