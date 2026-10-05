Comfort Systems USA Aktie

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WKN: 907784 / ISIN: US1999081045

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Comfort Systems USA-Investition 05.10.2026 16:03:41

S&P 500-Papier Comfort Systems USA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comfort Systems USA von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Comfort Systems USA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 05.10.2021 wurde die Comfort Systems USA-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 76,52 USD. Bei einem Comfort Systems USA-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 130,685 Comfort Systems USA-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 02.10.2026 225 824,62 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 728,01 USD belief. Mit einer Performance von +2 158,25 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Comfort Systems USA bezifferte sich zuletzt auf 60,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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