S&P 500-Papier Comfort Systems USA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Comfort Systems USA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Comfort Systems USA-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Comfort Systems USA-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 30,25 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Comfort Systems USA-Aktie investiert hat, hat nun 33,058 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 06.11.2026 auf 1 017,50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 33 636,36 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 3 263,64 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Comfort Systems USA eine Börsenbewertung in Höhe von 35,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at