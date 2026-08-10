Comfort Systems USA Aktie

Comfort Systems USA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907784 / ISIN: US1999081045

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Lohnender Comfort Systems USA-Einstieg? 10.08.2026 16:03:46

S&P 500-Papier Comfort Systems USA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Comfort Systems USA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Comfort Systems USA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das Comfort Systems USA-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Comfort Systems USA-Aktie an diesem Tag 77,31 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,293 Comfort Systems USA-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 07.08.2026 auf 1 694,55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 191,89 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 2 091,89 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Comfort Systems USA belief sich zuletzt auf 59,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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