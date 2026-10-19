Comfort Systems USA Aktie
WKN: 907784 / ISIN: US1999081045
|Comfort Systems USA-Investmentbeispiel
|
19.10.2026 16:03:44
S&P 500-Papier Comfort Systems USA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Comfort Systems USA von vor einem Jahr abgeworfen
Am 19.10.2025 wurde das Comfort Systems USA-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 827,92 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Comfort Systems USA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,208 Anteilen. Die gehaltenen Comfort Systems USA-Anteile wären am 16.10.2026 1 738,18 USD wert, da der Schlussstand 1 439,07 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 73,82 Prozent.
Der Marktwert von Comfort Systems USA betrug jüngst 50,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Comfort Systems USA IncShs
Analysen zu Comfort Systems USA IncShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Comfort Systems USA IncShs
|1 314,00
|2,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street geht es nach oben. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.