Comfort Systems USA Aktie

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WKN: 907784 / ISIN: US1999081045

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Comfort Systems USA-Investmentbeispiel 19.10.2026 16:03:44

S&P 500-Papier Comfort Systems USA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Comfort Systems USA von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Comfort Systems USA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 19.10.2025 wurde das Comfort Systems USA-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 827,92 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Comfort Systems USA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,208 Anteilen. Die gehaltenen Comfort Systems USA-Anteile wären am 16.10.2026 1 738,18 USD wert, da der Schlussstand 1 439,07 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 73,82 Prozent.

Der Marktwert von Comfort Systems USA betrug jüngst 50,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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