Comfort Systems USA Aktie
WKN: 907784 / ISIN: US1999081045
|Frühes Investment
|
07.09.2026 16:03:46
S&P 500-Papier Comfort Systems USA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Comfort Systems USA von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Comfort Systems USA-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 74,52 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Comfort Systems USA-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,419 Comfort Systems USA-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 04.09.2026 21 609,50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 610,34 USD belief. Das entspricht einem Plus von 2 060,95 Prozent.
Alle Comfort Systems USA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 56,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Comfort Systems USA IncShs
Analysen zu Comfort Systems USA IncShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Comfort Systems USA IncShs
|1 395,00
|0,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht Rekord fester aus dem Handel -- DAX schließt knapp über 26.000 Punkten -- Feiertagsbedingte Pause an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt präsentierte sich zum Wochenstart in Rekordlaune. Der deutsche Leitindex gab nach. Die US-Börsen pausieren aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.