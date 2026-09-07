Comfort Systems USA Aktie

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WKN: 907784 / ISIN: US1999081045

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Frühes Investment 07.09.2026 16:03:46

S&P 500-Papier Comfort Systems USA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Comfort Systems USA von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Comfort Systems USA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Comfort Systems USA-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 74,52 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Comfort Systems USA-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,419 Comfort Systems USA-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 04.09.2026 21 609,50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 610,34 USD belief. Das entspricht einem Plus von 2 060,95 Prozent.

Alle Comfort Systems USA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 56,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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