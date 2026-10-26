S&P 500-Papier Comfort Systems USA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Comfort Systems USA-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Comfort Systems USA-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Comfort Systems USA-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 153,58 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Comfort Systems USA-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 65,113 Comfort Systems USA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1 160,86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 75 586,66 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 655,87 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Comfort Systems USA zuletzt 40,54 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at