ConAgra Foods Aktie
WKN: 861259 / ISIN: US2058871029
|ConAgra Foods-Investment
|
15.09.2026 16:03:48
S&P 500-Papier ConAgra Foods-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ConAgra Foods-Investment von vor einem Jahr verloren
Die ConAgra Foods-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das ConAgra Foods-Papier an diesem Tag 18,67 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die ConAgra Foods-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5,356 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der ConAgra Foods-Aktie auf 14,79 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 79,22 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 20,78 Prozent verringert.
Der ConAgra Foods-Wert an der Börse wurde auf 7,00 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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