S&P 500-Papier ConAgra Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein ConAgra Foods-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in ConAgra Foods-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit ConAgra Foods-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 36,86 USD wert. Bei einem ConAgra Foods-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,713 ConAgra Foods-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.10.2026 auf 13,19 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 35,78 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 64,22 Prozent abgenommen.

ConAgra Foods markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at