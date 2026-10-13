S&P 500-Papier ConAgra Foods-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ConAgra Foods von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der ConAgra Foods-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die ConAgra Foods-Aktie an diesem Tag 18,19 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die ConAgra Foods-Aktie investierten, hätten nun 54,975 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 752,06 USD, da sich der Wert eines ConAgra Foods-Anteils am 12.10.2026 auf 13,68 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 24,79 Prozent abgenommen.

Der ConAgra Foods-Wert an der Börse wurde auf 6,44 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at