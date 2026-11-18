So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ConocoPhillips-Aktien verdienen können.

ConocoPhillips-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 89,68 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die ConocoPhillips-Aktie investiert hat, hat nun 11,151 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 139,48 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 555,31 USD wert. Damit wäre die Investition 55,53 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete ConocoPhillips eine Marktkapitalisierung von 166,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at