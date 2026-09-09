S&P 500-Papier ConocoPhillips-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ConocoPhillips von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ConocoPhillips-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden ConocoPhillips-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des ConocoPhillips-Papiers betrug an diesem Tag 55,58 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die ConocoPhillips-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,799 ConocoPhillips-Aktien. Die gehaltenen ConocoPhillips-Aktien wären am 08.09.2026 242,97 USD wert, da der Schlussstand 135,04 USD betrug. Mit einer Performance von +142,97 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von ConocoPhillips belief sich zuletzt auf 161,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at