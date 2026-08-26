ConocoPhillips Aktie
WKN: 575302 / ISIN: US20825C1045
|Rentable ConocoPhillips-Investition?
|
26.08.2026 16:03:53
S&P 500-Papier ConocoPhillips-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ConocoPhillips von vor einem Jahr eingefahren
Am 26.08.2025 wurde die ConocoPhillips-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die ConocoPhillips-Aktie bei 97,05 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 10,304 ConocoPhillips-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 358,48 USD, da sich der Wert einer ConocoPhillips-Aktie am 25.08.2026 auf 131,84 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 35,85 Prozent angewachsen.
ConocoPhillips markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 159,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com
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