S&P 500-Papier ConocoPhillips-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ConocoPhillips-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ConocoPhillips-Aktie Anlegern gebracht.

ConocoPhillips-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 117,80 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die ConocoPhillips-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,489 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2026 auf 147,96 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 256,03 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 25,60 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von ConocoPhillips bezifferte sich zuletzt auf 177,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at