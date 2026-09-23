S&P 500-Papier ConocoPhillips-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ConocoPhillips-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in ConocoPhillips-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der ConocoPhillips-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 93,47 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das ConocoPhillips-Papier investiert hätte, hätte er nun 106,986 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 125,27 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 402,16 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 34,02 Prozent gleich.

ConocoPhillips wurde am Markt mit 152,79 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at