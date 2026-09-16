S&P 500-Papier ConocoPhillips-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ConocoPhillips von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen ConocoPhillips-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das ConocoPhillips-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 39,87 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die ConocoPhillips-Aktie investiert hätte, hätte er nun 25,082 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 15.09.2026 3 542,01 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 141,22 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 254,20 Prozent angewachsen.

Am Markt war ConocoPhillips jüngst 163,97 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at