Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ConocoPhillips-Aktie gebracht.

Am 25.11.2023 wurde das ConocoPhillips-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das ConocoPhillips-Papier bei 115,49 USD. Bei einem ConocoPhillips-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 86,588 ConocoPhillips-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 658,15 USD, da sich der Wert einer ConocoPhillips-Aktie am 24.11.2026 auf 134,64 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +16,58 Prozent.

ConocoPhillips markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 156,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at