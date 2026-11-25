ConocoPhillips Aktie
WKN: 575302 / ISIN: US20825C1045
|Lohnende ConocoPhillips-Investition?
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25.11.2026 16:03:52
S&P 500-Papier ConocoPhillips-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ConocoPhillips von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 25.11.2023 wurde das ConocoPhillips-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das ConocoPhillips-Papier bei 115,49 USD. Bei einem ConocoPhillips-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 86,588 ConocoPhillips-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 658,15 USD, da sich der Wert einer ConocoPhillips-Aktie am 24.11.2026 auf 134,64 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +16,58 Prozent.
ConocoPhillips markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 156,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com
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