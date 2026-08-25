Consolidated Edison Aktie

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WKN: 911563 / ISIN: US2091151041

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Langfristige Investition 25.08.2026 16:03:38

S&P 500-Papier Consolidated Edison-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Consolidated Edison-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Consolidated Edison-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Consolidated Edison-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 76,45 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,080 Consolidated Edison-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 24.08.2026 1 408,89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 107,71 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 40,89 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Consolidated Edison bezifferte sich zuletzt auf 39,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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