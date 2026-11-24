Bei einem frühen Investment in Consolidated Edison-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das Consolidated Edison-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 98,92 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Consolidated Edison-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 101,092 Consolidated Edison-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 977,36 USD, da sich der Wert einer Consolidated Edison-Aktie am 23.11.2026 auf 118,48 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 19,77 Prozent zugenommen.

Der Consolidated Edison-Wert an der Börse wurde auf 44,58 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at