Consolidated Edison Aktie
WKN: 911563 / ISIN: US2091151041
|Langfristige Investition
|
24.11.2026 16:03:51
S&P 500-Papier Consolidated Edison-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Consolidated Edison-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das Consolidated Edison-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 98,92 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Consolidated Edison-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 101,092 Consolidated Edison-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 977,36 USD, da sich der Wert einer Consolidated Edison-Aktie am 23.11.2026 auf 118,48 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 19,77 Prozent zugenommen.
Der Consolidated Edison-Wert an der Börse wurde auf 44,58 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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