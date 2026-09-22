S&P 500-Papier Consolidated Edison-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Consolidated Edison von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Consolidated Edison gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Consolidated Edison-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Consolidated Edison-Aktie bei 78,85 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 126,823 Consolidated Edison-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 21.09.2026 13 171,85 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 103,86 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +31,72 Prozent.

Der Marktwert von Consolidated Edison betrug jüngst 38,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at