Consolidated Edison Aktie
WKN: 911563 / ISIN: US2091151041
|Lohnender Consolidated Edison-Einstieg?
|
22.09.2026 16:03:38
S&P 500-Papier Consolidated Edison-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Consolidated Edison von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Consolidated Edison-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Consolidated Edison-Aktie bei 78,85 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 126,823 Consolidated Edison-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 21.09.2026 13 171,85 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 103,86 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +31,72 Prozent.
Der Marktwert von Consolidated Edison betrug jüngst 38,83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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