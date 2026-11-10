Consolidated Edison Aktie
WKN: 911563 / ISIN: US2091151041
|Rentable Consolidated Edison-Anlage?
|
10.11.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Consolidated Edison-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Consolidated Edison von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde die Consolidated Edison-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 77,96 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Consolidated Edison-Aktie investiert, befänden sich nun 1,283 Consolidated Edison-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 151,86 USD, da sich der Wert eines Consolidated Edison-Papiers am 09.11.2026 auf 118,39 USD belief. Damit wäre die Investition 51,86 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Consolidated Edison bezifferte sich zuletzt auf 43,76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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