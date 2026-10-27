S&P 500-Papier Consolidated Edison-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Consolidated Edison von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Consolidated Edison-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Consolidated Edison-Papier statt. Zum Handelsende stand die Consolidated Edison-Aktie an diesem Tag bei 100,22 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 9,978 Consolidated Edison-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 115,42 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 151,67 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +15,17 Prozent.

Consolidated Edison wurde jüngst mit einem Börsenwert von 42,48 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at