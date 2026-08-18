Consolidated Edison Aktie
WKN: 911563 / ISIN: US2091151041
|Lohnendes Consolidated Edison-Investment?
|
18.08.2026 16:03:44
S&P 500-Papier Consolidated Edison-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Consolidated Edison-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Consolidated Edison-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 76,60 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Consolidated Edison-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,305 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.08.2026 gerechnet (108,99 USD), wäre die Investition nun 142,28 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 42,28 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Consolidated Edison belief sich zuletzt auf 40,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Consolidated Edison Inc.
Analysen zu Consolidated Edison Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Consolidated Edison Inc.
|94,10
|-0,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow leichter -- ATX und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Dienstag schwächer. Mit Abgaben zeigt sich die Wall Street am Dienstag. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.