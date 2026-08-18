Consolidated Edison Aktie

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WKN: 911563 / ISIN: US2091151041

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Lohnendes Consolidated Edison-Investment? 18.08.2026 16:03:44

S&P 500-Papier Consolidated Edison-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Consolidated Edison-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Consolidated Edison eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Consolidated Edison-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 76,60 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Consolidated Edison-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,305 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.08.2026 gerechnet (108,99 USD), wäre die Investition nun 142,28 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 42,28 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Consolidated Edison belief sich zuletzt auf 40,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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