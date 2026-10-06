Consolidated Edison Aktie
WKN: 911563 / ISIN: US2091151041
|Lukratives Consolidated Edison-Investment?
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06.10.2026 16:03:44
S&P 500-Papier Consolidated Edison-Aktie: So viel hätte eine Investition in Consolidated Edison von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 06.10.2023 wurde die Consolidated Edison-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Consolidated Edison-Aktie betrug an diesem Tag 86,35 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Consolidated Edison-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,581 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 05.10.2026 1 197,22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 103,38 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 19,72 Prozent.
Consolidated Edison wurde am Markt mit 38,15 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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