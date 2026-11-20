Constellation Brand a Aktie
WKN: 871918 / ISIN: US21036P1084
|Lohnender Constellation Brands A-Einstieg?
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20.11.2026 16:03:43
S&P 500-Papier Constellation Brands A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Constellation Brands A von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Constellation Brands A-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 235,40 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Constellation Brands A-Aktie investiert, befänden sich nun 4,248 Constellation Brands A-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 600,85 USD, da sich der Wert eines Constellation Brands A-Anteils am 19.11.2026 auf 141,44 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 39,92 Prozent verringert.
Am Markt war Constellation Brands A jüngst 24,28 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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