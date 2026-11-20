Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Constellation Brands A-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 235,40 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Constellation Brands A-Aktie investiert, befänden sich nun 4,248 Constellation Brands A-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 600,85 USD, da sich der Wert eines Constellation Brands A-Anteils am 19.11.2026 auf 141,44 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 39,92 Prozent verringert.

Am Markt war Constellation Brands A jüngst 24,28 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at