Constellation Brand a Aktie
WKN: 871918 / ISIN: US21036P1084
|Lohnende Constellation Brands A-Anlage?
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09.10.2026 16:04:09
S&P 500-Papier Constellation Brands A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Constellation Brands A von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Constellation Brands A-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Constellation Brands A-Anteile betrug an diesem Tag 142,97 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Constellation Brands A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,994 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 08.10.2026 864,73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 123,63 USD belief. Damit wäre die Investition 13,53 Prozent weniger wert.
Constellation Brands A war somit zuletzt am Markt 19,98 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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