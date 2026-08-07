S&P 500-Papier Constellation Brands A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Constellation Brands A-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Constellation Brands A-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Constellation Brands A-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 163,08 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Constellation Brands A-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,132 Constellation Brands A-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 812,61 USD, da sich der Wert einer Constellation Brands A-Aktie am 06.08.2026 auf 132,52 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 812,61 USD, was einer negativen Performance von 18,74 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Constellation Brands A belief sich jüngst auf 25,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at