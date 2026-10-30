Constellation Brand a Aktie
WKN: 871918 / ISIN: US21036P1084
|Frühe Anlage
|
30.10.2026 16:03:40
S&P 500-Papier Constellation Brands A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Constellation Brands A von vor 10 Jahren verloren
Die Constellation Brands A-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Constellation Brands A-Papier bei 166,02 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Constellation Brands A-Aktie investiert hat, hat nun 6,023 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 785,15 USD, da sich der Wert eines Constellation Brands A-Papiers am 29.10.2026 auf 130,35 USD belief. Damit wäre die Investition um 21,49 Prozent gesunken.
Jüngst verzeichnete Constellation Brands A eine Marktkapitalisierung von 22,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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