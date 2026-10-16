S&P 500-Papier Constellation Brands A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Constellation Brands A von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Constellation Brands A-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Constellation Brands A-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 234,79 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Constellation Brands A-Aktie investiert, befänden sich nun 42,591 Constellation Brands A-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 15.10.2026 5 518,97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 129,58 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 44,81 Prozent.

Constellation Brands A erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at