Constellation Brand a Aktie
WKN: 871918 / ISIN: US21036P1084
|Frühes Investment
|
16.10.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Constellation Brands A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Constellation Brands A von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Constellation Brands A-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 234,79 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Constellation Brands A-Aktie investiert, befänden sich nun 42,591 Constellation Brands A-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 15.10.2026 5 518,97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 129,58 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 44,81 Prozent.
Constellation Brands A erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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