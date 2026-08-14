Constellation Brand a Aktie
WKN: 871918 / ISIN: US21036P1084
|Constellation Brands A-Anlage
|
14.08.2026 16:03:49
S&P 500-Papier Constellation Brands A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Constellation Brands A-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 14.08.2025 wurde die Constellation Brands A-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 169,51 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Constellation Brands A-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 58,994 Constellation Brands A-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 043,77 USD, da sich der Wert einer Constellation Brands A-Aktie am 13.08.2026 auf 136,35 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 19,56 Prozent.
Der Börsenwert von Constellation Brands A belief sich jüngst auf 22,94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Constellation Brands Inc (A)
Analysen zu Constellation Brands Inc (A)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Constellation Brands Inc (A)
|120,00
|1,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.