Constellation Brand a Aktie

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WKN: 871918 / ISIN: US21036P1084

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Constellation Brands A-Anlage 14.08.2026 16:03:49

S&P 500-Papier Constellation Brands A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Constellation Brands A-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Constellation Brands A-Aktie gebracht.

Am 14.08.2025 wurde die Constellation Brands A-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 169,51 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Constellation Brands A-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 58,994 Constellation Brands A-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 043,77 USD, da sich der Wert einer Constellation Brands A-Aktie am 13.08.2026 auf 136,35 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 19,56 Prozent.

Der Börsenwert von Constellation Brands A belief sich jüngst auf 22,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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