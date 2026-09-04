Constellation Brand a Aktie
WKN: 871918 / ISIN: US21036P1084
|Lohnende Constellation Brands A-Anlage?
|
04.09.2026 16:03:37
S&P 500-Papier Constellation Brands A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Constellation Brands A von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Constellation Brands A-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Constellation Brands A-Aktie bei 167,00 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 59,880 Constellation Brands A-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.09.2026 gerechnet (129,09 USD), wäre die Investition nun 7 729,94 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 22,70 Prozent.
Der Marktwert von Constellation Brands A betrug jüngst 22,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Constellation Brands Inc (A)
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