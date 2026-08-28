Constellation Brand a Aktie
WKN: 871918 / ISIN: US21036P1084
|Constellation Brands A-Performance
|
28.08.2026 16:03:48
S&P 500-Papier Constellation Brands A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Constellation Brands A von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Constellation Brands A-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Constellation Brands A-Papier letztlich bei 212,42 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 4,708 Constellation Brands A-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 131,43 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 618,73 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 38,13 Prozent verkleinert.
Der Constellation Brands A-Wert an der Börse wurde auf 22,95 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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