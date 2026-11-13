Constellation Brand a Aktie
WKN: 871918 / ISIN: US21036P1084
|Performance im Blick
|
13.11.2026 16:03:12
S&P 500-Papier Constellation Brands A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Constellation Brands A von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Constellation Brands A-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 240,85 USD. Bei einem Constellation Brands A-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,415 Constellation Brands A-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2026 auf 144,60 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 60,04 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 39,96 Prozent gleich.
Der Constellation Brands A-Wert an der Börse wurde auf 24,38 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Constellation Brands Inc (A)
Analysen zu Constellation Brands Inc (A)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Constellation Brands Inc (A)
|132,00
|1,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.