S&P 500-Papier Constellation Brands A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Constellation Brands A von vor 3 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Constellation Brands A-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Constellation Brands A-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 240,85 USD. Bei einem Constellation Brands A-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,415 Constellation Brands A-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2026 auf 144,60 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 60,04 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 39,96 Prozent gleich.

Der Constellation Brands A-Wert an der Börse wurde auf 24,38 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at