Constellation Brand a Aktie

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WKN: 871918 / ISIN: US21036P1084

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Performance unter der Lupe 25.09.2026 16:04:00

S&P 500-Papier Constellation Brands A-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Constellation Brands A von vor 5 Jahren angefallen

Investoren, die vor Jahren in Constellation Brands A-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Constellation Brands A-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Constellation Brands A-Aktie letztlich bei 212,62 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 47,032 Constellation Brands A-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 24.09.2026 5 371,55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 114,21 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 5 371,55 USD, was einer negativen Performance von 46,28 Prozent entspricht.

Der Constellation Brands A-Wert an der Börse wurde auf 19,93 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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