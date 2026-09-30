Copart Aktie
WKN: 893807 / ISIN: US2172041061
|Copart-Anlage
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30.09.2026 16:03:40
S&P 500-Papier Copart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Copart von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Copart-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Copart-Aktie bei 6,70 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Copart-Aktie investiert, befänden sich nun 1 493,652 Copart-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 29.09.2026 40 537,71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 27,14 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 305,38 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Copart bezifferte sich zuletzt auf 25,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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