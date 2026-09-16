S&P 500-Papier Copart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Copart-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Copart-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Copart-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 43,88 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Copart-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,279 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 70,74 USD, da sich der Wert eines Copart-Papiers am 15.09.2026 auf 31,04 USD belief. Mit einer Performance von -29,26 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Copart bezifferte sich zuletzt auf 29,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at