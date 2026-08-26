Copart Aktie
WKN: 893807 / ISIN: US2172041061
|Copart-Performance
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26.08.2026 16:03:53
S&P 500-Papier Copart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Copart von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurde das Copart-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 35,74 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Copart-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,798 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 25.08.2026 93,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 33,33 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 6,75 Prozent verringert.
Alle Copart-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 30,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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