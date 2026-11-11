S&P 500-Papier Copart-Aktie: So viel Verlust hätte eine Copart-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Copart-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Copart-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Copart-Papier bei 48,73 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Copart-Aktie investierten, hätten nun 205,212 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 10.11.2026 6 628,36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 32,30 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 33,72 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Copart einen Börsenwert von 29,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at