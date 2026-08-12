Copart Aktie
WKN: 893807 / ISIN: US2172041061
|Copart-Anlage
|
12.08.2026 16:04:17
S&P 500-Papier Copart-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Copart von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Copart-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 47,20 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 21,186 Copart-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Copart-Papiers auf 29,40 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 622,88 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 37,71 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Copart bezifferte sich zuletzt auf 27,43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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