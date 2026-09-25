S&P 500-Papier Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corning-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Corning gewesen.

Am 25.09.2016 wurde das Corning-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 23,14 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Corning-Aktie investierten, hätten nun 4,322 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 666,16 USD, da sich der Wert eines Corning-Papiers am 24.09.2026 auf 154,15 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 566,16 Prozent erhöht.

Corning wurde jüngst mit einem Börsenwert von 133,23 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at