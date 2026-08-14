Corning Aktie
WKN: 850808 / ISIN: US2193501051
|Frühe Investition
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14.08.2026 16:03:49
S&P 500-Papier Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corning von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 14.08.2023 wurden Corning-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 32,36 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Corning-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,090 Corning-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Corning-Aktie auf 158,54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 489,93 USD wert. Mit einer Performance von +389,93 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Corning zuletzt 144,67 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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