S&P 500-Papier Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corning von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Corning-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 14.08.2023 wurden Corning-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 32,36 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Corning-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,090 Corning-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Corning-Aktie auf 158,54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 489,93 USD wert. Mit einer Performance von +389,93 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Corning zuletzt 144,67 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at