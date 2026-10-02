Corning Aktie
WKN: 850808 / ISIN: US2193501051
|Rentable Corning-Investition?
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02.10.2026 16:03:37
S&P 500-Papier Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corning von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Corning-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Corning-Aktie an diesem Tag bei 82,52 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Corning-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 12,118 Corning-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 944,01 USD, da sich der Wert eines Corning-Papiers am 01.10.2026 auf 160,42 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 94,40 Prozent.
Der Corning-Wert an der Börse wurde auf 132,67 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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