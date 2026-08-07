Corteva Aktie

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WKN DE: A2PKRR / ISIN: US22052L1044

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Lukrative Corteva-Anlage? 07.08.2026 16:03:45

S&P 500-Papier Corteva-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corteva-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Corteva-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 07.08.2021 wurde das Corteva-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Corteva-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 44,76 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Corteva-Papier investiert hätte, hätte er nun 22,341 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Corteva-Aktie auf 76,86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 717,16 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 71,72 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Corteva bezifferte sich zuletzt auf 52,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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