S&P 500-Papier Corteva-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corteva von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Corteva-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde das Corteva-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 50,93 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Corteva-Aktie investiert, befänden sich nun 19,635 Corteva-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Corteva-Aktie auf 82,40 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 617,91 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 61,79 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Corteva einen Börsenwert von 55,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at