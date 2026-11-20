Corteva Aktie
WKN DE: A2PKRR / ISIN: US22052L1044
|Langfristige Performance
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20.11.2026 16:03:43
S&P 500-Papier Corteva-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corteva von vor 3 Jahren eingebracht
Am 20.11.2023 wurde das Corteva-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 7,03 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Corteva-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 142,237 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Corteva-Papiers auf 8,12 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 154,97 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 154,97 USD entspricht einer Performance von +15,50 Prozent.
Corteva wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,57 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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