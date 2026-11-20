Vor Jahren in Corteva-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 20.11.2023 wurde das Corteva-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 7,03 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Corteva-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 142,237 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Corteva-Papiers auf 8,12 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 154,97 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 154,97 USD entspricht einer Performance von +15,50 Prozent.

Corteva wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,57 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at