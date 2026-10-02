Corteva Aktie
WKN DE: A2PKRR / ISIN: US22052L1044
|Performance unter der Lupe
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02.10.2026 16:03:37
S&P 500-Papier Corteva-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Corteva von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Corteva-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Corteva-Papier letztlich bei 43,50 USD. Bei einem Corteva-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,299 Corteva-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 12,57 USD gerechnet, wäre die Investition nun 28,90 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 71,10 Prozent verkleinert.
Der Marktwert von Corteva betrug jüngst 51,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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